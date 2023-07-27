زراعة 38.5 ألف فدان أرز بأراضى محافظة بورسعيد.. التفاصيل

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في محافظة بورسعيد ، إنه تم زراعة 38500 فدان من محصول الأرز بأراضي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز الذي تم زراعته في المحافظة بأراضي الشرق والجنوب.

وأضاف، أن القطاع الزراعي ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية، مشيراً إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية في بورسعيد، تشن حملات بشكل مستمر على كافة الأراضي الزراعية المخالفة والتي تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات فى الفترة الأخيرة لخدمة أهالي المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.