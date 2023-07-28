غلق كلى لطريق الأوتوستراد فى الاتجاهين.. اعرف التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد وكذا تطوير كفاءة طريق الأوتوستراد .. مما يستلزم الغلق الكلى لـ (محور الأوتوستراد بالإتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر )، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28/7/2023 ولمدة "30 يوم" .. الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :

- القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد فيميناً نفق عرب راشد وإستكمالاً بالممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيميناً شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالاً بشارع مدخل أسمنت حلوان فيساراً محور الكورنيش فيساراً طريق المصانع وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى .

- القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى ، يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيميناً شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيساراً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فنفق عرب راشد فيساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين