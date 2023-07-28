خيط الأسنان أم الخلة.. أيهما أفضل لنظافة الفم؟

كتبت فاطمة خليل

يخلط الكثيرون بين خلة الأسنان و خيط تنظيف الأسنان وكلاهما يستخدم على نطاق واسع للتخلص من الأشياء التي لا تريد أن تعلق بين أسنانك، فى هذا التقرير نتعرف على إيجابيات وسلبيات استخدام خيط تنظيف الأسنان وخلة الأسنان للحفاظ على نظافة أسنانك، بحسب موقع هيلث شوت.



أدوات تنظيف الأسنان بعد الوجبة إن أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة في الصباح والليل نعرفها جميعا، لذلك ، نحن ننظف أسناننا بعد الاستيقاظ وقبل الذهاب إلى الفراش ط لكن بين تلك الساعات ، نأكل ونشرب. من الطبيعي أن تتعثر جزيئات الطعام في الأسنان.

بعض الناس لديهم عادة استخدام الخيط أو عود الأسنان بعد الأكل للحفاظ على نظافة الفم. بينما يعمل كل من الخيط وأعواد الأسنان كأدوات تنظيف بعد الوجبة ، فإن فعاليتهما ومدى ملاءمتهما تختلف.

تقول الدكتورة ثارجة إن استخدام الخيط غالبًا ما يُعتقد أنه مفضل لأنه يمكن أن يصل إلى الشقوق الضيقة بين الأسنان حيث تتجمع جزيئات الطعام واللويحات. يزيل الخيط الحطام ويساعد في الوقاية من أمراض اللثة وتسوس الأسنان.

من ناحية أخرى ، فإن خلة الأسنان أفضل في طرد جزيئات الطعام الكبيرة التي تكون عالقة بين الأسنان ، لكنها قد لا تزيل البلاك بكفاءة أو تصل إلى الشقوق العميقة.

الخلة مقابل خيط تنظيف الأسنان

عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم ، فإن كل من الخلة والخيط لهما مزايا وعيوب. الخلة طريقة سريعة وسهلة لإزالة جزيئات الطعام الكبيرة العالقة بين الأسنان. ومع ذلك ، فقد لا تنجح في تنظيف الأماكن الضيقة أو إزالة البلاك. من ناحية أخرى ، يمكن أن يصل الخيط إلى المناطق التي لا تستطيع الخلة الوصول إليها ، مما يزيل الحطام ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

يعتبر التنظيف بالخيط فعالا للغاية ، لكنه يتطلب المزيد من الوقت والبراعة. أيضًا ، قد يتسبب الاستخدام غير المناسب لعود الأسنان أو الخيط في إزعاج اللثة أو إصابة.