اليوم السابع
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جامعة جنوب الوادى تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات

الجمعة، 28 يوليو 2023 03:50 م
جامعة جنوب الوادى تستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات جانب من اللقاء
قنا صابر سعيد

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استقبلت جامعة جنوب الوادى،  وفد المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور بدوى شحات،  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
ضم الوفد الدكتور علاء محمد عبد العاطى، يوسف مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات،  وأحمد محمد محمود عبدالقوى،  وهانى فوزى بخيت بالمجلس الأعلى للجامعات،  بحضور الدكتور أشرف موسى،  عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد حلمى،  مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ووكلاء كليتى التربية النوعية والرياضية.
 
 
وتضمنت الجولة التفقدية التي قام بها وفد المجلس الاعلى للجامعات، زيارة مقار إجراء الاختبارات ولجان الاختبارات وغرف الكنترول ومتابعة عملية سداد الرسوم بكليتي التربية الرياضية و التربية النوعية.
 
 
 

 


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اختبارت القدرات

محافظة قنا

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