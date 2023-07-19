30% نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بطب جامعة جنوب الوادى

قنا صابر سعيد

أعلنت كلية الطب بجامعة جنوب الوادى، إن نسبة النجاح في السنة الأولى هذا العام ، لم تتعدى 30 % من نسبة الطلاب المقيدين في العام الدراسى 2022 - 2023.

وكشف الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن حقيقة المنشورات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن عدد المقيدين في الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام، بلغ 512 طالب وطالبة، نجح منهم 146 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 28.51.

وقال غرباوي، إن نسب النجاح كانت تتخطى 90 % في الكليات، ومستوى الطالب هو السبب في الوصول إلى النتيجة الحالية، ويذكر أن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بقنا بلغ هذا العام 238 طالب وطالبة نجح منهم 52 طالب وطالبة بنسبة نجاح 20.8 %.

