اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 11:54 ص
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تكليف 6 مديرى عموم لرئاسة مناطق مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

الجمعة، 28 يوليو 2023 10:54 ص
تكليف 6 مديرى عموم لرئاسة مناطق مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطة مياه الشرب بسوهاج
سوهاج ــ عمرو خلف

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أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، قراراً بتكليف كل من، المهندس محمود محمد أبو الوفا رئيس فرع مياه المراغة، مديراً للإدارة العامة لمنطقة شمال لمياه الشرب، والمهندس علاء محمود عبد المقصود رئيس فرع مياه سوهاج مديراً للإدارة العامة لمنطقة وسط لمياه الشرب، والمهندس مدحت سد أحمد رئيس فرع مياه جرجا مديراً للإدارة العامة لمنطقة جنوب لمياه الشرب، والمهندس بهاء محمد عمران رئيس فرع صرف صحى طهطا مديراً للإدارة العامة لمنطقة شمال للصرف الصحى، والمهندس فكرى حماد خلف رئيس فرع مياه ساقلتة مديراً للإدارة العامة لمنطقة وسط للصرف الصحى، والمهندس ضياء الدين محمد مصطفى رئيس فرع صرف صحى البلينا مديراً للإدارة العامة لمنطقة جنوب للصرف الصحى.
 
وأكد رئيس مياه سوهاج، أن هذا القرار يأتى لتمكين الشباب ويستمر لمدة ثلاثة أشهر على أن يقوم كل من المذكورين بالعمل المكلف به بجانب عمله على أن يتم ترشيح أشخاص جدد للقايم بأعمالهم الحالية، وذلك لمصلحة العمل وللنهوض بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى داخل افرع ومناطق مياه الشرب والصرف الصحى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 
 
 

سوهاج

مياه سوهاج

مياه الشرب

الصرف الصحى

البلينا



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