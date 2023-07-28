التصريح بدفن جثة شقيقين لقيا مصرعهما غرقا بإحدى الترع في سوهاج

صرحت النيابة العامة بسوهاج بدفن شقيقين لقيا مصرعهما غرقا أثناء الإستحمام بإحدى الترع بناحية قرية الدناقله دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج حيث جاء تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

كان اللواء مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتعرض شقيقين أحدهما يبلغ من العمل 18 سنة والثانى يبلغ من العمر 15 سنة لحادث غرق وتم إنتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى العسيرات والتحفظ عليهما تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج لغرق شخصين بترعة نجع الدومه بناحية الدناقله دائرة المشاة حيث تبين غرق كل من جمال خ ع ع 18 سنة عامل، وشقيقه المرشدي خ ع ع 15 سنة طالب ويقيمان بذات الناحية وتم إنتشال الجثتين، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي العسيرات المركزي.

وبسؤال والدهما المدعو خلف الله ع ع 53 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجليه المذكورين بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادتهما السباحة غرقا بها ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثتين.