تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو وصور

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ60 جنيها وكيلو الرومى البلدى 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ75 جنيها وكيلو البط البلدى 70 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 61 إلى 62 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ90 جنيها، وجوز السمان بـ70 جنيها، وكيلو الوز بـ80 جنيها، والبانيه بـ160جنيها.

وبلغ سعر الطماطم بين 8 إلى 10جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس من 10 إلى 11 جنيها، والبصل من 15 إلى 18 جنيها والكوسة من 10 إلى 12 جنيها، والجزر بدون عروش من 7 إلى 8 جنيهات، والخيار بين 8 إلى 9 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي من 6 إلى7 جنيهات والباذنجان الأبيض من 6 إلى 7 جنيهات والرومي الصوب من 5 إلى 6جنيهات والفلفل الحامي من 7 إلى 8 جنيهات.