اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 09:51 ص
أكرم القصاص
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"القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"..موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 28 يوليو 2023 09:00 ص
"القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"..موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة
كتب لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الإلتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر  دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .

 

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر يوليو ، حيث حددت موضوع الجمعة الأولى 7 يوليو 2023م : عناية الإسلام بالنشء، والجمعة الثانية 14 يوليو 2023م : فضائل الاستغفار.

 

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م : الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة، والجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م : القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين.


خطبة الجمعة

العناية بالنشء

وزارة الاوقاف

صلاة الجمعة



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