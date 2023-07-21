اليوم السابع
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"الأخذ بالأسباب فى الهجرة النبوية المشرفة".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 21 يوليو 2023 04:00 ص
"الأخذ بالأسباب فى الهجرة النبوية المشرفة".. موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، حيث ذكر أنها بعنوان: "الأخذ بالأسباب فى الهجرة النبوية المشرفة".

وعلى جانب آخر، ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الجمعة الماضية 14/ 7/ 2023م خطبة الجمعة بمسجد "السلطان حسن" بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى خطبته أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن الاستغفار باب عظيم من أبواب الفضل، وهو درجة من درجات الإيمان بالله (عز وجل)، فمن يلجأ إلى الله تائبًا مستغفرًا فإنما يعلم أن له ربًا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، ويعلم أن هناك يومًا يقف الخلق فيه بين يدي الله (عز وجل): "وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ"، فالاستغفار يندرج على سلم الإيمان بالله واليوم الآخر، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة عز وجل: "أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فأذْنَبَ، فَقالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فأذْنَبَ فَقالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي، فَقالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أنَّ له رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ، اعْمَلْ ما شِئْتَ فقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، قالَ عبدُ الأعْلَى: لا أَدْرِي أَقالَ في الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: اعْمَلْ ما شِئْتَ".


وزاره الأوقاف

وزير الأوقاف

خطبه الجمعه

موضوع خطبه الجمعه



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