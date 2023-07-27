حملات مكثفة للرقابة الغذائية على المحلات بدمياط

دمياط معتز الشربينى

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات، الحملات علي المنشآت الغذائية، وذلك فى إطار مبادرة 100 يوم صحة ، حيث تم المرور على 36 منشأة، منها 30 منشأة تدار بدون ترخيص، و6 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم تحرير 60 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

كما تم ضبط 1.5 طن آيس كريم وجبن أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمى، وضبط 1500 لتر زيت مجهول المصدر، ومشروبات طاقة غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم إعدام 530 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعدام 300 لتر عصائر ومشروبات متغيرة الخواص الطبيعية، وتم سحب 15عينة متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى.

وأهابت مديرية الصحة بدمياط المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

يأتي ذلك في إطار مبادرة 100 يوم صحة التي تستهدف تقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالمجان خلال 100 يوم.