اليوم السابع
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البيت الأبيض يستبعد إمكانية العفو عن نجل بايدن

الجمعة، 28 يوليو 2023 02:00 ص
البيت الأبيض يستبعد إمكانية العفو عن نجل بايدن هانتر بايدن
وكالات

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استبعد البيت الأبيض احتمال اضطرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى العفو عن ابنه هانتر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا عن سؤال أحد المراسلين حول ما إذا كان مثل هذا السيناريو محتملا: "لا، لقد قلت للتو، لا، لقد أجبت للتو، تابعوا".

ويُتهم هانتر بايدن بالتهرب الضريبي وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، وتولى مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي التحقق من علاقاته التجارية الخارجية ومدى تورط والده فيها.

ويؤكد الرئيس أنه فخور بابنه وليس على علم بعملياته التجارية.


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جو بايدن

رئيس امريكا

الحزب الديمقراطى



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