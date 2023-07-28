اليوم السابع
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إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية تزامنا مع الموجة الحارة

الجمعة، 28 يوليو 2023 11:00 ص
إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية تزامنا مع الموجة الحارة شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإقبال على الشواطئ اليوم، جاءت كبيرة، مع رفع الرايات الخضراء على جميع الشواطئ، وقد جاءت نسب الإشغال فى القطاع الشرقي تتراوح من 80% إلى 100% ، والقطاع الغربي 50%.
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :
أولا:
الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
 
 
1. الدخول على الموقع 
2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه  
3. الضغط على خانة احجز الآن
4. ملء البيانات المطلوبة وهى:
الاسم 
رقم الهاتف 
رقم الواتساب
البريد الإلكتروني
رقم الهوية 
5. تحديد عدد الأفراد 
6.اختيار تاريخ الحجز (ما عدا الأعياد وأيام الجمعة ) 
7. موافقة علي الشروط والأحكام
8. اضغط احجز اللآن
9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة، للمرور به من بوابة الشاطئ.
 
إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (1)
إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (1)

إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (2)
إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (2)

إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (3)
إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (3)

إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (4)
إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (4)

إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (5)
إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (5)

إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (6)
إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (6)

إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (7)
إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية (7)

الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

الحجز الالكترونى للشواطئ

الموجة الحارة



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