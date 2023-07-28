إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية تزامنا مع الموجة الحارة

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإقبال على الشواطئ اليوم، جاءت كبيرة، مع رفع الرايات الخضراء على جميع الشواطئ، وقد جاءت نسب الإشغال فى القطاع الشرقي تتراوح من 80% إلى 100% ، والقطاع الغربي 50%.