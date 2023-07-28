إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارتين بطريق محور 30 يونيو في الإسماعيلية

أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مقطورة، مع سيارة ربع نقل، وقع مساء اليوم الجمعة بطريق محور 30 يونيو أمام نزلة الكيلو 11 طريق بورسعيد في محافظة الإسماعيلية.

وتلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل مقطورة، مع سيارة ربع نقل فى طريق محور 30 يونيو امام نزلة الكيلو 11 طريق بورسعيد، مما أسفر عن إصابة شخصين .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الأمنية مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارىء.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين إن المصابين هم كل من محمد ابراهيم حسن محمد 25 عاما من كفر الشيخ مصاب باشتباة كسر بالساق الايسر مع كدمة بالحوض مع كدمات و سحجات بالجسم، و إبراهيم سعد محمد ابراهيم 24 من كفر الشيخ مصاب بجرح قطعى 4 سم بالجبهة مع سحجات و كدمات بالجسم .

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.