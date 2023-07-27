وكيل "صحة أسيوط": عمليات مجانية كل جمعة بالمستشفيات ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أسيوط -هيثم البدرى

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه فى إطار توفير كافة الخدمات الطبية للمرضي، والمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة، وبناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات، أنه تم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأنف، والأذن والحنجرة، وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمستشفيات ديروط المركزي والقوصية المركزي ومنفلوط المركزي والصحة الإنجابية.

والتقى الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وأعضاء المكتب الفني ومديري الإدارات الفنية بديوان المديرية لبحث سبل تنفيذ تشغيل العمليات بالمستشفيات مجاناً يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء العمليات لبعض المواطنين المقرر لهم تلك العمليات.

ويذكر أنه تم إجراء 7 حالات الجمعة الماضية بوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام في وجود وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية للشؤون الوقائية مدير المكتب الفنى، ومساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

من جانبه، أكد دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة علي متابعة نسب ومعدل التردد اليومي علي الاستقبال والطوارئ، موجها بحسن استقبال المترددين على المستشفيات وبذل كل الجهد لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.