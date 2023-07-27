اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 12:52 م
أكرم القصاص
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بدء تجهيز مستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة

الخميس، 27 يوليو 2023 12:01 م
بدء تجهيز مستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة مستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية
دمياط معتز الشربيني

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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه وفقًا لخطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة، وذلك لتشغيلها للمساهمة فى دعم قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمحافظة والمحافظات المجاورة، فقد تم البدء فى فرش العيادات الخارجية والمقر الادارى بالمستشفى.
 
وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه سيتم دعم العيادات بالكوادر البشرية المتخصصة استعدادًا لتشغيلها والتى ستقدم خدمات الدعم لمرضى الإدمان والتعاطى، هذا إلى جانب عيادات متخصصة للأطفال والمراهقين ومرضى التوحد، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تخطى اى معوقات قد تواجه خطة التشغيل لتحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لدعم قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والذى يُعد قطاعاً مهماً من القطاعات الصحية والعلاجية.
 
مستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية (1)
 

مستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية (2)
 

مستشفى الصحة النفسية والأمراض العصبية (3)
 

 


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