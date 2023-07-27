نصائح صحية للحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية

هناك العديد من النصائح الصحية التي يجب القيام بها للحفاظ على صحة العين، وتحسين الرؤية خلال ارتفاع درجات الحرارة، وهذه النصائح سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".
ضعف الرؤية
كتبت فاطمة ياسر
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