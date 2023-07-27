نصائح صحية للحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من النصائح الصحية التي يجب القيام بها للحفاظ على صحة العين ، وتحسين الرؤية خلال ارتفاع درجات الحرارة، وهذه النصائح سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".