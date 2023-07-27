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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 16 رحلة طيران من ألمانيا وإيطاليا والتشيك

الخميس، 27 يوليو 2023 11:01 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 16 رحلة طيران من ألمانيا وإيطاليا والتشيك مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 16 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 128 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من  السبت الماضى وحتى غدا الجمعة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
 
وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 12 رحلة بينهم 4 رحلات من التشيك، و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة من بولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من هولندا، ورحلة من المانيا. 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من أول الأسبوع السبت الماضى وحتى غدا الجمعة 128 رحلة طيران، حيث تبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والإيطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع.
 
كما تبين أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوربية وأغلبها تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وسويسرا وسلوفاكيا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية.
 
 
 

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