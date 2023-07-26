مطار مرسى علم يستقبل اليوم 12 رحلة طيران من ألمانيا وإيطاليا والتشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 12 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 128 رحلة طيران من المقرر أن يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.



وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 12 رحلة بينهم 4 رحلات من المانيا، ورحلة من المجر، ورحلة من النمسا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتين من ايطاليا، ورحلتين من التشيك.



يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من أول الأسبوع السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 128 رحلة طيران، حيث تبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والإيطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع.



كما تبين أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوربية وأغلبها تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وسويسرا وسلوفاكيا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية.

