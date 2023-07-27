مصرع 23 شخصا وفقدان 6 آخرين إثر انقلاب زورق فى بحيرة بالفلبين

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية- بأن الإعصار كان مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترًا في الساعة، وتسبب في اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي، وأسفر أيضًا عن إصابة شخصين كما أثر على 328 ألفًا و356 شخصًا في 11 منطقة بالبلاد.

وأجبر الإعصار 26 ألفا و697 شخصا على النزوح والإقامة في مراكز إيواء، وألحق أضرارًا في 400 منزل.

ومن المتوقع أن تضعف قوة الإعصار قليلا مع مغادرته الفلبين اليوم، ليعبر مضيق تايوان ويصل إلى اليابسة بالقرب من فوجيان بالصين غدا الجمعة.