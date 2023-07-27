مديرية الطب البيطرى بالشرقية تشن 12 حملة على الأسواق فى قرى المحافظة

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 12 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 88 محلًا لبيع اللحوم، وضبط أكثر من 56 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى.

كما تم تحصين 131 ألفًا و 512 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم ترقيم 2446 رأس ماشية بالأسواق والقرى.

‫ يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.