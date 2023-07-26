‫600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية لخدمة صغار المزارعين

كتبت أسماء نصار

حققت مصر انجازات هامة في مجال الطب البيطري، و حماية الثروة الحيوانية ، ففي مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني، فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى إنه تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 2970 قافلة بيطرية في كل قرى مصر، كما تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونًا إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

يشار إلى أنه تم اعتماد المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية كمعمل مرجعي دولي للمنظمة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط حيث يتم اصدار شهادات الصلاحية للقاحات المحلية والمستوردة ووضع مواصفات الجودة للمستحضرات الحيوية، وكذلك تدريب الكوادر الفنية المتخصصة حيث يمتلك الكوادر الفنية المدربة جيدا والقادرة على إفادة كل دول الشرق الاوسط من حيث تدريب الاطباء البيطريين او المساعدة في معايرة اللقاحات البيطرية لتلك الدول بمصر.

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الجدير بالذكر أن المعمل يتبع مركز البحوث الزراعية ومرتبط ارتباط وثيق في عمله بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وكليات الطب البيطري علي مستوي الجمهوري وهيئة الايجاك حيث ان المعمل معتمد منذ 2006 في الأيزو 17025، أما عالميًا فهناك هناك تعاون مع الفاو ومعامل الGD بهولندا والمعمل المرجعي لمنظمة الفاو بايطاليا وأخيرا المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.