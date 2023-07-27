محافظ القليوبية: تلقينا 183 مشروعا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من المشروعات العامة جدا والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحا أن المحافظة اتخذت خطوات سريعة فور الإعلان عن تدشين المبادرة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمبادرة وعلي رأسها وزارة التخطيط المشرفة على المبادرة.
وأوضح محافظ القليوبية، إن جامعة بنها بقيادة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة كان لها دور كبير بالتنسيق مع المحافظة، وهو ما كان له كبير الأثر في المرحلة الأولى من المبادرة حيث تلقت المحافظة 253 مشروعات، وكان لها نصيب كبير من خلال فوز مشروعين بالمرحلة النهائية بالإضافة إلى مشروع سفير المحافظة وهو مشروع تطوير منطقة العكرشة الصناعية بالخانكة.
وتابع محافظ القليوبية، أن المحافظة تلقت حتي الآن 183 مشروعا خلال المرحلة الحالية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحا أنه بعد إعلان اللجنة المشرفة علي المبادرة مد باب تلقي الطلبات حتي أول سبتمبر المقبل سيكون له أثر كبير في زيادة هذا العدد، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن العديد من المزايا لتقديم مشروعات تستهدف الحد من الانبعاثات الكربونية والحرارة خاصة في ظل الفترة الحالية التي يعاني منها العالم من الموجة الحرارية الشديدة.
وناشد المحافظ، المواطنين بكل فئاتهم من الشباب والمرأة لتقديم المشروعات التي تساعد على تمكينهم وتستهدف توظيف التكنولوجيا للحد من الملوثات البيئية والحفاظ عليها.
بمرحلتها الحالية
محافظ القليوبية: تلقينا 183 مشروعا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةالخميس، 27 يوليو 2023 02:03 م
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من المشروعات العامة جدا والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحا أن المحافظة اتخذت خطوات سريعة فور الإعلان عن تدشين المبادرة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمبادرة وعلي رأسها وزارة التخطيط المشرفة على المبادرة.
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