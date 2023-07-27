لقاء مجتمعى وتوعوى ضمن فعاليات مبادرة "سفراء المياه" ببنى سويف

نفذ فريق الإدارة العامة للعلاقات العامة و التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف لقاء مجتمعي و توعوي بنادي مركز الفشن للتعريف ببعض المفاهيم التي تعني بترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي تنفيذا لتوجيهات المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بإستمرار فعاليات مبادرة "سفراء المياه" بالتعاون مع قصر ثقافة بني سويف و مديرية الشباب والرياضه، للتوعية و رفع الوعي المائي والبيئي لكافة فئات المجتمع، والتي تستهدف المبادرة كافة مراكز المحافظة.

تناول اللقاء "أهمية ترشيد استهلاك المياه، حصة مصر بنهر النيل، القطع الموفرة لإستهلاك المياه، عدادات المياه مسبقة الدفع، الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى والتعريف بأثار التغيرات المناخية على البيئة، كذلك إمكانية التواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن 125 في حالة وجود أي شكاوي أو إستفسارات"، وخلال الفعاليات تم تقديم مسرح العرائس و رسم وتلوين للأطفال .









