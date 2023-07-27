كيف يمكن حماية الطفل من الإصابة بالتهاب فيروس B؟.. الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية حماية الأطفال من الإصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى وقالت : يمكن تجنب إصابة الجنين أو حديث الولادة بفيروس B عن طريق تلقي التطعيم والحفاظ على بعض الإجراءات الاحترازية.

وقالت وزارة الصحة والسكان : يجب أن يتلقى الطفل لقاح فيروس التهاب الكبد B خلال 24 ساعة من ولادته) وتابعت وزارة الصحة والسكان : لقاح التهاب الكبد B متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب الحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمكان في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.

ولفت «عبدالرازق» إلى ضرورة حث وتوعية مرضى التليف الكبدى المترددين على وحدات الفيروسات الكبدية، بالمتابعة الدورية لعدم تفاقم الحالة المرضية، أيًا كان سبب الإصابة بالتليف، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأورام دوريًا وبالمجان كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدى من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية.