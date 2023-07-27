غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء اليوم

كتبت آية دعبس

تغلق اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي ل نقابة الأطباء ، باب التنازلات بين المرشحين للنقابة العامة والنقابات الفرعية، اليوم الخميس 27 يوليو 2023، وأكدت اللجنة العامة للانتخابات أنه يمكن للمرشحين تقديم التنازلات فى مواعيد العمل الرسمية (تعمل لجنة الانتخابات في أيام العطلات والأجازات الرسمية) ويتم تقديمها شخصيا أو بتوكيل رسمى في الشهر العقارى، مشيرة إلى أنه يجوز التنازل عن الترشيح للنقابة العامة فى أى نقابة فرعية والعكس مع ارفاق كارنيه النقابة بنموذج التنازل.

ولفتت اللجنة، إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء، على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.