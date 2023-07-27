كما أعرب عن تعازيه القلبية ومواساته الأخوية لرئيس الإمارات ولأفراد الأسرة السامية، والشعب الإماراتى الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وقدم الرئيس الفلسطنى تعازيه أيضا، لنائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بوفاة الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.