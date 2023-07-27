أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الخميس، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوفاة ممثل حاكم أبو ظبى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.
كما أعرب عن تعازيه القلبية ومواساته الأخوية لرئيس الإمارات ولأفراد الأسرة السامية، والشعب الإماراتى الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.
وقدم الرئيس الفلسطنى تعازيه أيضا، لنائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بوفاة الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.
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