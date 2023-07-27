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رئيس الإمارات ينعي شقيقه الشيخ سعيد بن زايد وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

الخميس، 27 يوليو 2023 01:55 ص
رئيس الإمارات ينعي شقيقه الشيخ سعيد بن زايد وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام الشيخ سعيد بن زايد شقيق رئيس الإمارات
وكالات

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نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية في ساعة متأخرة مساء الأربعاء.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" بيان نعي أصدره ديوان الرئاسة الإماراتية جاء فيه:

 
بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
 
وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.
 
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويوم السبت الماضي أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، أن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية.


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