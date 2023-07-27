توافد المصطافين على شواطئ بورسعيد هربا من ارتفاع درجات الحرارة.. صور

وتعددت المشاهد على شاطئ محافظة بورسعيد، ما بين يمارس السباحة داخل مياه البحر، ومن يستمتع الطقس المعتدل على الشاطئ.

وباتت قبلة المصيفين من كل المحافظات على مستوى الجمهورية بل والسياح من مختلف بلدان العالم، بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها المدينة في كل المستويات السياحية والانشائية والبنية التحتية أيضاً.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن عملية رفع الكفاءة الشاطئ ومن أهمها منظومة النظافة وتسوية الرمال التي تجري على قدم وساق خلال أشهر الصيف، كما تنتشر معدات جهاز الإنقاذ والطوارئ والأحياء على مستوى المحافظة للمحافظة على الشاطئ في أجمل صورة.

وأضاف المحافظ، أن عمال النظافة والسيارات التابعة للأحياء موجودة بشكل مستمر في دوريات صباحية ومسائية لرفع المخلفات والقمامة من على الشاطئ وإصلاح الفاسد من أعمدة الإنارة وصنابير المياه والدش الموجودة على الشاطئ لخدمة المصيفين.

وأوضح مؤجري الشماسي وأصحاب الكافتيريات، أنهم استعدوا بتجهيزاتهم قبيل بداية الموسم الصيفي من النظافة والتجميل وإعداد الألعاب وسُبُل الترفيه التي تلقي إعجاب المصطافين.