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توافد المصطافين على شواطئ بورسعيد هربا من ارتفاع درجات الحرارة.. صور

الخميس، 27 يوليو 2023 12:56 م
توافد المصطافين على شواطئ بورسعيد هربا من ارتفاع درجات الحرارة.. صور توافد المواطنون على شاطئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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توافد أهالي محافظة بورسعيد والأهالي من المحافظات الأخري، اليوم الخميس، تزامناً مع موجة الطقس الحار التي تضرب عدد كبير من المحافظات المصرية، واستمرت موجة الطقس الحار في شتى أنحاء محافظة بورسعيد، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى معدلات مرتفعة. 
 
وتعددت المشاهد على شاطئ محافظة بورسعيد، ما بين يمارس السباحة داخل مياه البحر، ومن يستمتع الطقس المعتدل على الشاطئ. 
 
وباتت قبلة المصيفين من كل المحافظات على مستوى الجمهورية بل والسياح من مختلف بلدان العالم، بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها المدينة في كل المستويات السياحية والانشائية والبنية التحتية أيضاً. 
 
 
وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن عملية رفع الكفاءة الشاطئ ومن أهمها منظومة النظافة وتسوية الرمال التي تجري على قدم وساق خلال أشهر الصيف، كما تنتشر معدات جهاز الإنقاذ والطوارئ والأحياء على مستوى المحافظة للمحافظة على الشاطئ في أجمل صورة. 
 
وأضاف المحافظ، أن عمال النظافة والسيارات التابعة للأحياء موجودة بشكل مستمر في دوريات صباحية ومسائية لرفع المخلفات والقمامة من على الشاطئ وإصلاح الفاسد من أعمدة الإنارة وصنابير المياه والدش الموجودة على الشاطئ لخدمة المصيفين.
 
 
وأوضح مؤجري الشماسي وأصحاب الكافتيريات، أنهم استعدوا بتجهيزاتهم قبيل بداية الموسم الصيفي من النظافة والتجميل وإعداد الألعاب وسُبُل الترفيه التي تلقي إعجاب المصطافين. 
 
استمتاع الأهالي بالنشاطئ
استمتاع الأهالي بالنشاطئ

 

الاستمتاع على الشاطئ
الاستمتاع على الشاطئ

 

الشباب على البحر
الشباب على البحر

 

أهالي بورسعيد
أهالي بورسعيد

 

توافد الأهالي الشاطئ
توافد الأهالي الشاطئ

 

جانب من توافد الاهالي
جانب من توافد الاهالي

 

شاطئ غرب بمحافظة بورسعيد
شاطئ غرب بمحافظة بورسعيد

 


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