اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 12:54 م
أكرم القصاص
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محافظ بورسعيد: التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بسهل الطينة

الخميس، 27 يوليو 2023 12:00 م
محافظ بورسعيد: التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بسهل الطينة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة والمتابعة الدورية للمحاصيل الاستراجتيجية الصيفية الأرز والذرة، مؤكدا أن هناك اهتماماً كبيراً لزيادة الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة، بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

 

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة وتشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة تحت إشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الزراعة لمتابعة الزراعات وفحصها للنهوض بالزراعة الصيفية، وتوعية المزارعين بخطورة أى آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم وتوفير كافة التسهيلات وتذليل أى معوقات للمزارعين.

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