تفوق المعدلات الطبيعية.. تونس تحذر من حرارة يوم السبت المقبل

أ ش أ

حذر معهد الرصد الجوى فى تونس من ارتفاع درجات الحرارة مجددا خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، مشيرا إلى أن الارتفاع يصبح ملحوظا بشكل أكبر مع ظهور الرياح الصحراوية بمناطق الوسط والجنوب، خاصة يوم السبت المقبل.

وأفاد المعهد للرصد الجوي - في بيان اليوم - بأن الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية بفارق بين 5 و10 درجات مئوية، موضحا أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح عامة بين 40 و44 درجة وتكون مرتفعة جدا بين 45 و49 درجة بالجنوب.



وأشار المعهد إلى أن الحرارة ستنخفض تدريجيا بداية من بعد ظهر يوم الأحد المقبل لتكون قريبة من المعدلات العادية خلال الأيام القليلة القادمة.



وعلى صعيد متصل، أفاد وليد مرزوق مدير الصحة في بنزرت، بتسجيل 4 حالات وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح وليد مرزوق، أن هناك 7 حالات استوجب إيوائهم بأقسام الرعاية المركزة للمراقبة والعلاج، مشيرا إلى أن ارتفاع درحات الحرارة يمكن أن تكون قاتلة بالنسبة لفئة معينة من الأشخاص وهم كبار السن والنساء الحوامل والأطفال.