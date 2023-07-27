اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 03:57 م
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تسليم جثمان طفل لذويه لقى مصرعه نتيجة تناول مبيد حشرى بالخطأ فى الدقهلية

الخميس، 27 يوليو 2023 03:00 م
تسليم جثمان طفل لذويه لقى مصرعه نتيجة تناول مبيد حشرى بالخطأ فى الدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقي طفل في العقد الأول مصرعه بعد تناوله مبيد حشري بالخطأ، وذلك في أثناء وجوده رفقة والده بأرض زراعية بنطاق مركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بتسليم الجثمان لأسرته لدفنه.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بمصرع طفل بعد تناوله مادة كيميائية سامة بالخطأ.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الطفل أدهم محمد لطفي، يبلغ من العمر عامين، مقيم بمنطقة الحفير التابعة لمركز بلقاس، وبسؤال والده أكد أنه خلال وجود نجله معه في أرضه الزراعية، تناول مبيدا حشريا عن طريق الخطأ، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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