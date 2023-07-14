مصرع شابين فى حادثين منفصلين بالدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

لقي شابان مصرعهما فى مدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية فى حادثين منفصلين، وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية، بوصول أحمد زكريا السيد عياد 19 سنة جثة هامدة، نتيجة حادث سير.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سيره على الطريق انقلب التوك التوك الذي يستقله على طريق بحيرة المنزلة، داخل مدينة المطرية وإصابة آخر كان معه.

كما استقبل المستشفى محمد عبد النبي على الحريرى 35 سنة، مقيم المطرية جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة على طريق بحيرة المنزلة ما بين قريتي الشقولو والنسايمة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.