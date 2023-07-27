اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 07:34 ص
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة لا ترى شروطا مسبقة لانهيار الاقتصاد الروسى

الخميس، 27 يوليو 2023 07:00 ص
الولايات المتحدة لا ترى شروطا مسبقة لانهيار الاقتصاد الروسى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، أن واشنطن لا ترى شروطا مسبقة لانهيار الاقتصاد الروسي على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال أوبراين في جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "في بداية (العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، كانت روسيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم. لا نرى (شروطا مسبقة) لانهيار الاقتصاد الروسي".

من جهته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن اقتصاد بلاده سيستمر في النمو السريع في المستقبل القريب، مشددا على أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات. 


بوتين

امريكا

عقوبات

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

جيمس اوبراين

موسكو

كييف



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