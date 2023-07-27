اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 03:56 م
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الكشف على العاملين بـ"مياه المنوفية" والمترددين على خدمة العملاء ضمن "100 يوم صحة"

الخميس، 27 يوليو 2023 03:32 م
الكشف على العاملين بـ"مياه المنوفية" والمترددين على خدمة العملاء ضمن "100 يوم صحة" جانب من عمل المبادرة
المنوفية - محمد فتحى

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أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، الكشف على العاملين بالشركة والمترددين علي مركزى خدمة العملاء بشبين الكوم وبركة السبع في إطار الدور المجتمعى للشركة، وضمن تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " تحت شعار "معاك من أول يوم".
 
وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى أن المبادرة تهدف إلي تقديم الخدمات الصحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها.
 
جدير بالذكر أن الحملة تشمل خدمات مبادرة 100 يوم صحة، كمبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتى تعتبر بمثابة استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيقاً للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
 
جانب من عمل المبادرة (2)

جانب من عمل المبادرة (1)

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياة المنوفية

100مليون صحة



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