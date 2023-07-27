تغيير عدادات مياه بأخرى مسبوقة الدفع وتحرير 25 مخالفة تعد على شبكة الشرب بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز مشتول السوق خلال شهري يونيو ويوليو 2023، وذلك للمرور والتفتيش على المشتركين لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من اتباع الإجراءات القانونية أو لسرقة المياه أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 15 محضر تعدى على شبكة مياه الشرب، 10 محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، تركيب 20 عداد مسبق الدفع جديد وبديل للمعطل .

وتحرير محاضر إهدار مياه الشرب بشوارع المدينة للمواطنين المخالفين، تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة : هاتف أرضي 125و محمول 01205002086، و واتس اب 01205502098