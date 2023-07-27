اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 12:52 م
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تغيير عدادات مياه بأخرى مسبوقة الدفع وتحرير 25 مخالفة تعد على شبكة الشرب بالشرقية

الخميس، 27 يوليو 2023 12:13 م
تغيير عدادات مياه بأخرى مسبوقة الدفع وتحرير 25 مخالفة تعد على شبكة الشرب بالشرقية تغيير عدادات مياه بأخري مسبوقة الدفع
الشرقية - إيمان مهنى

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قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز مشتول السوق خلال شهري يونيو ويوليو 2023، وذلك للمرور والتفتيش على المشتركين لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من اتباع الإجراءات القانونية أو لسرقة المياه أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 15 محضر تعدى على شبكة مياه الشرب، 10 محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، تركيب 20 عداد مسبق الدفع جديد وبديل للمعطل .
 
وتحرير محاضر إهدار مياه الشرب بشوارع المدينة للمواطنين المخالفين، تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين.
 
وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة : هاتف أرضي 125و  محمول 01205002086، و واتس اب  01205502098
 
تغيير عدادات مياه بأخري مسبوقة الدفع (1)
تغيير عدادات مياه بأخري مسبوقة الدفع (1)

تغيير عدادات مياه بأخري مسبوقة الدفع (2)
تغيير عدادات مياه بأخري مسبوقة الدفع (2)

تغيير عدادات مياه بأخري مسبوقة الدفع (3)
تغيير عدادات مياه بأخري مسبوقة الدفع (3)

 


الشرقية

شركة مياه الشرب بالشرقية

وصلات مخالفة

مشتول السوق



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