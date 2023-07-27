اليوم السابع
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"الداخلية" تضبط 27 بندقية فى حملات أمنية

الخميس، 27 يوليو 2023 12:43 م
"الداخلية" تضبط 27 بندقية فى حملات أمنية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط - دمياط) حملات أمنية مكبرة استهدفت دوائر (مركزى شرطة أبو تيج، الغنايم، (مراكز شرطة "دمياط – كفر البطيخ – الزرقا"، وقسم شرطة "ثان دمياط")،

 

 أسفرت الجهود عن ضبط عدد (53) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (12 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (49 متهما " لعدد 29 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (496) حكما قضائيا متنوعا.

 

ونجحت الجهود فى ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – 30 قرص مخدر - طبنجة – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

 


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