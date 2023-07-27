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الجيش الأوكرانى: روسيا حاصرت جميع الموانئ الأوكرانية تقريبا

الخميس، 27 يوليو 2023 07:58 م
الجيش الأوكرانى: روسيا حاصرت جميع الموانئ الأوكرانية تقريبا الجيش الاوكرانى
كتب أحمد عرفة

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أكد الجيش الأوكرانى، أن روسيا حاصرت جميع الموانئ الأوكرانية تقريبا منذ انسحابها من اتفاق الحبوب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلن البرلمان الأوكرانى اليوم الخميس، موافقته على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة فى أوكرانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 18 أغسطس.

 

وقال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك على "تليجرام" إن البرلمان الأوكرانى وافق على مشروع قانون لتمديد فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يوما أخرى حتى يوم 15 نوفمبر المقبل، موضحا أن 347 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح تمديد الأحكام العرفية، بينما صوت 334 عضوا لصالح تمديد التعبئة العامة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

 

يُشار إلى أنه منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 تم إدخال الأحكام العرفية وإعلان التعبئة العامة في جميع أنحاء أوكرانيا لفترة حتى 26 مارس 2022، وتم تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة عدة مرات.


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