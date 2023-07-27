الأمم المتحدة تعلن عن 3 ملايين دولار لدعم الأمن والسلام فى أفريقيا الوسطى

كتبت : هند المغربي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) اليوم عن خطة لتخصيص حوالي 3 ملايين دولار لتمويل مشاريع لدعم الأمن والسلام بأفريقيا الوسطي

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة " تهدف المشروعات إلى دعم العملية السياسية و عملية السلام ، وتحسين الأمن والمساعدة فى استعادة سلطة الدولة.

وأوضح دوجاريك أنه تهدف المشروعات إلى إعادة تأهيل الجسور وبناء المدارس ومراكز الشرطة ومراكز التدريب وشبكات الراديو المجتمعية والبنية التحتية للإدارة العامة.

وفى وقت سابق أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية أفريقيا الوسطى فالنتين روجوابيزا، أن إجراء انتخابات محلية فى أفريقيا الوسطى يمثل فرصة فريدة للمساعدة فى التعامل مع منبت أسباب الصراع من خلال تعزيز اللامركزية وترسيخ الحوكمة التي تتمحور حول المواطن وتدعيم توسيع سلطة الدولة، مشيرة إلى أن البعثة تواصل دعم البلاد لخلق بيئة سياسية وأمنية تفضى إلى سلام واستقرار دائمين وتنمية مستدامة، وهو أمر لا يتحقق إلا عبر تكاتف جهود جميع الأطراف.