مسؤولة أممية: الانتخابات فى أفريقيا الوسطى فرصة فريدة للتعامل مع أسباب الصراع

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى فالنتين روجوابيزا، أن إجراء انتخابات محلية غي أفريقيا الوسطى يمثل فرصة فريدة للمساعدة في التعامل مع منبت أسباب الصراع من خلال تعزيز اللامركزية وترسيخ الحوكمة التي تتمحور حول المواطن وتدعيم توسيع سلطة الدولة، مشيرة إلى أن البعثة تواصل دعم البلاد لخلق بيئة سياسية وأمنية تفضي إلى سلام واستقرار دائمين وتنمية مستدامة، وهو أمر لا يتحقق إلا عبر تكاتف جهود جميع الأطراف.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى - في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - على أن الانتخابات المحلية ستوسع من الفضاء السياسي وهو أولوية للاتفاق السياسي، من خلال المزيد من الحوار بين الحكومة وقادة الأحزاب السياسية المعارضة.

وقالت "بينما تظل الاحتياجات الإنسانية لجمهورية أفريقيا الوسطى أمرا ملحا، فإنه من الضروري أيضا دعم الحكومة لإعادة بناء اللحمة الوطنية والاستثمار في صمود وتعافي المجتمعات المحلية".

وأضافت أن "حشد الحكومة للدعم من شركائها لبناء القدرات المؤسساتية واللوجستية والعملياتية لقوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الداخلي، يظل أمرا ملحا أيضا من أجل الحفاظ على المكتسبات الأمنية".

ودعت الممثلة الخاصة الدول المشاركة بقوات وأفراد شرطة في البعثة إلى تعزيز دورها في ضمان عدم التسامح مطلقا مع الاعتداء والاستغلال للجنسيين.

وقالت روجوابيزا، إن البعثة، المعروفة باسم (مينوسكا)، "لن تدخر جهدا لمنع وقوع أي حالات انتهاك جديدة ولضمان أن كل أفراد البعثة من المدنيين والعسكريين يطبقون سياسة الأمين العام للأمم المتحدة في عدم التسامح مطلقا مع الاعتداء والاستغلال للجنسيين، ويتضمن هذا تعزيز إجراءات الوقاية والاستجابة".

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن النساء في جمهورية أفريقيا الوسطى مثلهن مثل النساء في العديد من الدول الأخرى، ناشطات جدا في بناء السلام والوساطة في الصراع على المستوى المحلي، وفي حماية مجتمعاتهن.

وجددت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التأكيد على أن المرحلة الحالية هي منعطف حاسم لمشاركة النساء في الاستفتاء الدستوري والانتخابات، والتي يمكن أن يتخللها مزيد من العنف وعدم الاستقرار مرة أخرى.