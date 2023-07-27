إنجازات مبادرة 100 يوم صحة بسوهاج خلال 30 يوما .. تفاصيل

سوهاج محمود مقبول

مبادرة 100 يوم صحة التى أطلقتها مؤسسة الرئاسة بربوع محافظات مصر والتي تهدف إلى تكثيف حملات مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة "، ومنها " الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن " حققت في وقت قياسى أرقام غير متوقعة داخل محافظة سوهاج.



هذه الأرقام جاءت نظرا لتخطيط الجيد من قبل مديرية الصحة والسكان ومن خلال تدريب الفرق الطبية عللى كيفية تقديم الخدمات وكيفية الوصول إلى المستهدفين في سهولة ويسر.



اليوم السابع يقدم للقارئ مبادرة 100 يوم الصحة التي أنطلقت بمحافظة سوهاج في أرقام تعرف عليها:



1 – المبادرة قام بتدشينها الواء طارق الفقى محافظ سوهاج بحضور الدكتور سامى انجار وكيل وزارة الصحة في 25 يونيو الماضي.



2 – المبادرة هي فرع م فروع حملات 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسى رئيس الجمهورية.



3 – المبادرة خلال 30 يوم عمل قامت بفحص 83 ألف و 983 مواطن ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة.



4 – المبادرة قامت بفحص العديد من المواطنين منها :



أ - فحص 31 ألف و874 مواطن من خلال مبادرة " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ".



ب - فحص 34 ألف 975 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة " صحة المرأة ".



ج - فحص 8 آلاف و 616 طفل ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة



د - فحص 7 آلاف و 566 مواطن ضمن مبادرة " فحص المقبلين على الزواج ".



ه - فحص 952 من كبار السن "

