اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 01:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بين أسرتين بسبب خلافات الجيرة بالمحلة

الخميس، 27 يوليو 2023 01:42 م
إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بين أسرتين بسبب خلافات الجيرة بالمحلة مشاجرة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، فى مشاجرة نشبت بين أفراد أسرتين بقرية نمرة البصل مركز المحلة بمحافظة الغربية، بسبب خلافات الجيرة، تم السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بقرية نمرة البصل مركز المحلة.
 
انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين اسرتين بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة 11 شخصا من الطرفين بإصابات متفرقة، ونجحت الشرطة فى ضبط طرفى النزاع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 
 

 


اخبار الحوادث

المحلة

قرية نمرة البصل

مشاجرة



الموضوعات المتعلقة

مصرع طفلين غرقا بـ"مبلة كتان" بقرية شبرا ملس في الغربية

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:24 م

ضبط المتهمة بقتل زميلتها وإلقاء الجثة في مصرف بطنطا

الإثنين، 24 يوليو 2023 09:55 م

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى المبدئى فى واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بكرداسة

الخميس، 27 يوليو 2023 12:22 م

تجديد حبس المتهمين بقتل ميكانيكى وإصابة والده فى مشاجرة بالمنيرة الغربية

الخميس، 27 يوليو 2023 12:18 م

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

الخميس، 27 يوليو 2023 09:37 ص

مقتل سائق فى مشاجرة بسبب خلافات النسب بالشرقية

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة