إصابة 11 شخصا فى مشاجرة بين أسرتين بسبب خلافات الجيرة بالمحلة

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، فى مشاجرة نشبت بين أفراد أسرتين بقرية نمرة البصل مركز المحلة بمحافظة الغربية، بسبب خلافات الجيرة، تم السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بقرية نمرة البصل مركز المحلة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين اسرتين بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة 11 شخصا من الطرفين بإصابات متفرقة، ونجحت الشرطة فى ضبط طرفى النزاع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.