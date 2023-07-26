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ضبط المتهم بذبح سائق توك توك بالمحلة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 10:35 م
ضبط المتهم بذبح سائق توك توك بالمحلة مديرية أمن الغربية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على المتهم بذبح سائق توك توك بقرية شبرابابل مركز المحلة، بعد أن غافل المتهم القتيل وأحدث ما به من إصابات أودت بحياته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بعد إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان الحادث وتبين مقتل شاب يدعي "م.ا" بعد إصابته بجرح ذبحي بالرقبة على يد المتهم ويدعى "ح.ح.ا"، حيث عقد المتهم العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وما أن ظفر به حتي قام بمغافلته وقتله، تم ضبطه في الحال واقتياده لمركز شرطة المحلة، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

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المحلة

قتل

قرية شبرا بابل

محافظة الغربية



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