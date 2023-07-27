اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 04:36 ص
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أسعار الدواجن تواصل الاستقرار عند 60 جنيهًا للكيلو.. والبانيه بـ 145

الخميس، 27 يوليو 2023 04:00 ص
أسعار الدواجن تواصل الاستقرار عند 60 جنيهًا للكيلو.. والبانيه بـ 145 أسعار الدواجن
كتبت أسماء نصار

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شهدت أسعار الدواجن استقرارا فى الاسواق حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك 60 جنيهًا والبانيه 145 أما الدواجن البلدى فبلغ سعر الكيلو للمستهلك 100 جنيهًا .
 
و أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي حيث تم مؤخرا الإفراج  عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار.
 
وأضاف ان الإفراج شمل  107 آلاف طن من الذرة  بحوالي 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 يوليو 2023)   6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار .
 
وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
 
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

الزراعة

انخفاض اسعار الدواجن

وزارة الزراعة

سعر البانيه



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