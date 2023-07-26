ميناء دمياط يحتفل بـ37 عاما من الإنجازات: أقمنا مشروعات عملاقة

يحتفل ميناء دمياط ، اليوم، بمرور 37 عاما على افتتاحه وتشغيله، حيث تم افتتاحه فى 26 يوليو 1986؛ وعلى الرغم من حداثته إلا أنه استطاع خلال الفترة الماضية تبوء مكانة مهمة ومركزاً مرموقاً بين موانئ المتوسط.

وخلال العام الماضى شهد الميناء العديد من الأنشطة والمشاركات واللقاءات والأحداث والمستجدات المهمة التى أسهمت فى تقدمه وتعزيز تواجده فى المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية فى مصر وخارجها، حيث ترأس اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعاً ضم ممثلين عن الخط الملاحى هاباج لويد وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكى والمغادرة وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة JIT الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحقيق أقصى استفادة ممكنه من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها باعتبار الخط الملاحي هاباج لويد واحد من أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء دمياط.

كما عقدت الهيئة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لقاء تعريفى بالبرامج الخاصة بالدراسات العليا التي يقدمها المعهد المتضمنة درجات الدبلومه والماجيستير والدكتوراه في تكنولوجيا النقل البحري والمقدمة للعاملين بالهيئة والجهات والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء بهدف تطوير قدرات العنصر البشرى وتأهيله.

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الكبرى الجاري إنشائها بميناء دمياط ، استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد من التحالف الأوروبي الفائز باتفاقية بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة و إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1 ) بميناء دمياط ( التحالف الأوروبي يوروجيت و كونتشب و هاباج لويد ) خلال زيارتهم للميناء بغرض متابعة مراحل تنفيذ أعمال البنيه التحتية للمشروع والاطلاع على نسب التنفيذ و كذلك مراجعة كافة الإجراءات النهائية اللازمة للبدء فور الانتهاء في تنفيذ البنية الفوقية للمشروع.

وفى ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتنشيط حركة النقل النهرى عبر الميناء استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء رضا سعفان رئيس مجلس إدارة شركة النيل الوطنية للنقل النهري واللواء مصطفى صميدة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في زيارة تهدف إلى بحث تطوير التعاون بين الجانبين، ودراسة كيفية تعظيم دور الشركة في نقل مختلف أنواع البضائع بواسطة وحداتها عبر المحطة النهرية بميناء دمياط بالتزامن مع خطط الشركة لدراسة تدشين خط نقل نهرى للحاويات بالتعاون مع عدد من الخطوط الملاحية من وإلى ميناء دمياط.

وتتويجا لجهود هيئة ميناء دمياط في إدارة وتطوير الأعمال وفقا للمعايير البيئية السليمة فاز الميناء بجائزة ( أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الاكثر ملاءمة للبيئة )، جاء ذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار( تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة ) برعاية الفريق مهندس كامل الوزير والذى فاز بجائزة شخصية هذا العام خلال تلك الاحتفالية، وحضور قائد القوات البحرية ، رئيس قطاع النقل البحري ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، ولفيف من السفراء وخبراء النقل البحري والشخصيات العامة .

كما نظمت هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع معهد الدراسات العليا البحرية ندوة بعنوان ( تحسين القدرات التنافسية للموانئ البحرية المصرية ) تناولت فاعليات الندوة عرض تقديمي عن محطات الميناء والمشروعات الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية الواعدة بالميناء ، كما تم استعراض آثار القدرات التنافسية الناتجة عن دمج الموانئ ، وأهم الفرص والتحديات التى تواجه الموانئ المصرية في ظل التكامل الأفقى.

وأوضح اللواء بحرى أحمد حواش أن وزارة النقل أولت أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري و الأنشطة المرتبطة بها ، حيث أقرت إستراتيجية شاملة لتطوير منظومة النقل البحري و الموانئ المصرية و زيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجهات الدولة نحو التحول إلى مركز عالمي للتجارة و اللوجيستيات على المستوى الإقليمي و الأفريقي و العالمي و هو الأمر الذي توليه القيادة السياسية إهتماماً بالغا ، كما تتبنى الوزارة سياسة مرنة لجذب الإستثمارات و الشراكات لتطوير عناصر منظومة النقل و على رأسها الموانئ البحرية من خلال تطوير البناء المؤسسي و التشريعي و مسايرة التطورات الحديثة بمجالات الإدارة و التشغيل لتحقيق الإستفادة المثلى من المزايا التنافسية للموانئ المصرية خاصة أن الموانئ بشكلها الحديث لم تعد مكان يتم فيه شحن البضائع و تفريغها فقط ، بل أصبحت حلقة في سلسلة النقل الدولي ومكانا تتشابك فيه جميع الأطراف المشاركة في منظومة النقل وسط منافسة شديدة تتنافس بها الموانئ بتميزها و تفردها في تقديم خدماتها ، ومعيارها الأساسي "تحقيق رضاء العملاء".

كما شاركت هيئة ميناء دمياط فى فعاليات (المنتدى العربى الصيني حول الاتجاهات الحديثة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى مجالات النقل واللوجستيات والأمن السيبرانى)، والذى عقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية ، بالتنسيق والتعاون مع أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، حيث مثل هيئة ميناء دمياط بالحضور اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة الذى استعرض جهود هيئة الميناء فى تطبيق الذكاء الاصطناعي لإدارة منظومة التراكى الآنى السفن (JIT) والتى كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية ، وجهود الهيئة فى ميكنة إجراءات التشغيل بمحطة حاويات دمياط ، إلى جانب الإجراءات المنفذة لتأمين حفظ وتداول المعلومات والبيانات وفقا لتطبيقات الأمن السيبرانى.

وفى سياق آخر استقبلت هيئة ميناء دمياط السفير دومينيك جوه السفير السنغافوري لدى مصر، والوفد الدبلوماسي رفيع المستوى المرافق لسيادته حيث عبروا عن إعجابهم بالمشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة بالميناء ، وأكد على تطلعهم لتنمية التعاون في مجالات النقل البحرى المتعددة بين ميناء دمياط و شركة موانئ سنغافورة PSA .

وشاركت هيئة ميناء دمياط فى فعاليات الاحتفال الموازى لليوم العالمي للملاحة البحرية 2022 (world maritime day parallel event 2022 ) والذى استضافته مدينة دربن بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 12_14 أكتوبر من العام الماضي ، تلبية لدعوة من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ووزارة النقل بجنوب أفريقيا، حيث مثل وزارة النقل و هيئة ميناء دمياط فى فعاليات الاحتفالية اللواء بحرى أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وعلى هامش وقائع جلسة "نحو نقل مستدام ومحايد مناخيا وخالي من الانبعاثات" المقامة بيوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ شهد الفريق كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط و المكتب الاستشاري الهندسى (CEB) بالتعاون مع جامعة ستراثكلايد (Strathclyde) الإنجليزية ، بهدف تعزيز وتطوير التعاون فى البحث العلمي والتقني والفنى بين الأطراف الموقعة فى مجال توطين تكنولوجيا الاستدامة البيئية.

وفى إطار التنسيق المستمر وقعت هيئة ميناء دمياط بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول يتضمن صياغة الشروط والضوابط المتعلقة بالخدمات المقدمة لسفن المواد البترولية والبتروكيماويات خاصة سفن نقل البوتاجاز والتي تستخدم التجهيزات الخاصة بالشركة المتحدة لمشتقات الغاز بميناء دمياط ، للمساهمة فى تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وجعل ميناء دمياط مركزاً استراتيجيا لاستيراد منتج البوتاجاز.

أيضا استقبل ميناء دمياط سفينة التدريب (عايدة 4) ضمن جولة لها تشمل عدداً من الموانئ المصرية وعلى متنها وفداً من طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الربان / أحمد أنسى عميد معهد التدريب بالبحر والوفد المرافق ، حيث كان فى استقبالهم اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والذى أعرب عن سعادته بلقاء النماذج المشرفة من طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا وحثهم على ربط المواد العلمية والنظرية بالواقع والتدريب العملى، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية مستقبلاً .

وفي اطار المتابعات والزيارات المستمرة التي يجريها رئيس مجلس الإدارة لجميع المرافق داخل الميناء قام اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة تفقدية للشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول بميناء دمياط ، حيث اشاد بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين لتقديم كافة التسهيلات والخدمات المؤداه للسفن التي ترد للشركة لشحن إنتاجها من الميثانول كخدمات القطر والإرشاد وتأمين السفن أثناء الشحن والتفريغ والتراكى طبقاً للبروتوكول الموقع سابقا بين الهيئة والشركة.

وتعد الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول من أكبر شركات انتاج الميثانول على مستوى العالم حيث تقوم الشركة بتلبية إحتياجات مصر من تلك المادة.

وفى اطار الشراكات المجتمعية العديدة شاركت هيئة ميناء دمياط فى اجتماع الجلسة رقم 13 لمجلس جامعة حورس بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة، و الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء وعمداء الكليات حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال .. أعقب ذلك افتتاح مجمع العيادات الخارجية بكلية الطب والذى شارك به رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط برفقة الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و السادة الحضور.

وفى إطار التعاون الوثيق بين هيئة ميناء دمياط والخطوط الملاحية العالمية شارك اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى افتتاح المقر الإدارى الجديد داخل الميناء لمجموعة ( CMA CGM ) أحد أكبر الخطوط الملاحية على مستوى العالم، وأكد اهتمامه بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط والخط الملاحى CMA بما يساهم في تطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملاء الميناء بالتزامن مع قرب اكتمال خطة تطوير أرصفة محطة حاويات دمياط وزيادة أعماقها بما يتناسب مع أحدث أجيال ناقلات الحاويات المنتظر دخولها الخدمة على مستوى العالم ، إلى جانب خطة وزارة النقل لتحويل ميناء دمياط إلى مركز محورى للتجارة واللوجستيات فى شرق المتوسط.

واستمراراً لجهود الدولة لتأمين احتياجاتها من القمح وفي إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال سفن البضائع العامة العملاقة، استقبل ميناء دمياط سفينة البضائع العامة ( سبائك SABAEK ) والتي تعد أكبر سفينة بضائع عامة تتراكي على أرصفة الميناء منذ افتتاحه عام 1986م و التي يبلغ طولها 250 م و بعرض 44 م وغاطس 14 م ، وترفع علم بنما قادمة من روسيا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالي ( 100 ألف طن ) من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتعد هذه الشحنة هي أكبر شحنة قمح ترد للميناء منذ إفتتاحه .

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط وفداً من متخذي القرار الأفارقة في مجال النقل و النقل البحري للتعرف عن قرب على أنشطة و إمكانات ميناء دمياط و مشروعاتها الحالية و المستقبلية لما لها من أهمية عالمية و إقليمية و محلية ... جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع إنعقاد المنتدى الإفريقي العاشر الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، حيث أوضح اللواء بحري أحمد حواش أن زيارة الوفد الأفريقي تعد دليلاً على قوة العلاقات المصرية الأفريقية و حرص القيادة السياسية على تعزيز التبادل التجاري والتعاون فى مجالات النقل بين مصر ودول حوض النيل و هو الأمر الذي تؤكد عليه توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير .. وزير النقل .

وتلبية لدعوة من شركة دمياط لاسالة الغاز الطبيعى شاركت هيئة ميناء دمياط فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة وصول ناقلة الغاز رقم 500 التى تستقبلها المحطة منذ بدء تشغيلها عام 2005 ، حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة برفقة قيادات الشركة بالصعود على متن ناقلة الغاز ( HOEGH GIANT ) والتى ترفع علم سنغافورة للترحيب بربان السفينة وطاقم العمل بها وقدموا لهم درع الشركة احتفاءاً بتلك المناسبة.

ومن جانبه نقل اللواء بحري أحمد حواش رئيس الهيئة تهنئة الفريق كامل الوزير وزير النقل بتلك المناسبة، وأكد على توجيهاته باستمرار التنسيق بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي لضمان انتظام وتطوير حركة التشغيل بالمحطة ، والتى تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز بالشرق الأوسط ، لما لذلك من أهمية كبرى للجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال فبراير الماضى استقبل ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة كافة الإجراءات بالموانئ البحرية المصرية حيث قاموا بمراجعة سلامة الإجراءات المتخذة داخل الميناء لضمان أمن وسلامة تداول وتخزين البضائع والتصرف في البضائع الرواكد و المهمل و جهود المحافظة على البيئة و التي تتضمن خطة التخلص من المخلفات و خطة مكافحة التلوث بالزيت و مدى تطبيقها عمليا بميناء دمياط ، و المرور على معدات الشركات و التأكد من مدى مطابقتها لشهادات المعايرة ، و التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية المطبقة بالميناء ، والمرور على الوحدات البحرية العاملة بالميناء للتأكد من صلاحيتها و كفاءتها الفنية للإبحار ، و التأكد من سلامة إجراءات الدخول و الخروج للشاحنات و البضائع من بوابات الميناء ، و المرور على معامل الفحص المركزية و التأكد من كفاءة كافة أجهزة الفحص بما يضمن سلامة كافة الإجراءات داخل ميناء دمياط وضمان التنسيق المتبادل بين جميع الجهات ذات الاختصاص .

وفي إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري .. واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري، استقبل ميناء دمياط الوحدة النهرية ( ناصر 53 – ك 39 ) التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى لتفريغ حمولة تقدر بحوالي ( 487 طن ) من الأسمنت المعبأ قادمة من محافظة المنيا ، حيث قامت الوحدة النهرية بتفريغ تلك الحمولة ونقلها إلى السفينة (Laurel Island ) مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة (Double Berth ) .

وبمناسبة انعقاد الاجتماع الدورى ( 60 ) لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية وجمعيته العمومية ( 30 ) الذى اقيم بمحافظة الإسكندرية بحضور قادة وفود الدول العربية الأعضاء بالاتحاد والشخصيات العامة ومشاركة هيئة ميناء دمياط به أوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة أن تلك المشاركة تأتى ضمن توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل وحرصه على مساندة جميع الجهود وتقديم كافة أوجه الدعم التي تهدف إلى تحقيق التكامل العربي لتيسير حركة النقل والتعاون بين الموانئ البحرية العربية .

وخلال زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون والتنسيق بين هيئة ميناء دمياط والهيئة القومية لسلامة الغذاء استقبل اللواء بحرى أحمد حواش الدكتورطارق الهوبى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوفد المرافق ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها متابعة استكمال مبنى المعامل الخاص بهيئة سلامة الغذاء الجاري إقامته والذى وجه رئيس هيئة ميناء دمياط بتقديم كامل الدعم لاستكماله وفقا للمعايير الإنشائية والاشتراطات الهندسية لسرعة دخول المعامل الخدمة والقيام بدورها في ضمان سرعة الفحص الظاهري والمعملي للعينات الغذائية والملامسة للأغذية ، وأثر ذلك على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتخفيض زمن صرف البضائع.

وفى إطار أنشطته الدولية استقبل ميناء دمياط وفداً من شركة الموانئ بجزر المالديف ضم رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومديرى عدد من إدارات الشركة برفقة الاستاذ الدكتور / هشام هلال عميد معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الدكتور مختار حبشى رئيس وحدة التسويق ، الدكتور خالد سالم رئيس قسم التسويق بالأكاديمية ، خلال زيارتهم التى تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين حيث اعربوا عن سعادتهم بزيارتهم لميناء دمياط وأشادوا بالمقومات التى يتمتع بها والمشروعات الجارى تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة التى يمكن ان تكون أساس للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

واستكمالا لجهود هيئة ميناء دمياط بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع فى جذب الخدمات الجديدة التى تقدمها الخطوط الملاحية العالمية لعملائها ، استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات ( HMM MIR ) التابعة للخط الملاحي الكوري ( Hyundai Merchant Marine ) خلال اول زيارة تقوم بها للميناء ضمن الخدمات التي يقدمها الخط الملاحي لنقل الحاويات عبر ميناء دمياط .

وتنفيذاً لخطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية، تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و اللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.

وتتميز القاطرات الأربع بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طن لكل قاطرة ويصل طولها الكلى من 35 إلى 37 متراً وعرضها من 12 إلى 13 متراً وغاطس حوالى 6.5 متر .. وتبلغ سرعتها 12 عقدة.

وأشار رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط أن القاطرات المتعاقد عليها تعد إضافة جديدة وقوية لإسطول الوحدات البحرية التى تمتلكها الهيئة حيث ستساعد في التعامل مع السفن الحديثة و العملاقة التي من المتوقع زيادة أعدادها بعد إنهاء مشروع التعميق الجارى بالميناء و قرب تشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالميناء ، إلى جانب التطوير الحالي الذى تقوم به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لمحطة الحاويات الأولى لتدعيم وتعميق ارصفتها و كذا الزيادة الحالية لناقلات الغاز العملاقة المترددة علي محطة إسالة الغاز بالميناء والتى تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز بشرق المتوسط .

وفى سياق آخر شاركت هيئة ميناء دمياط في فعاليات جلسة التشاور المجتمعي التي عقدتها الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بغرض عرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والمجتمعي لمشروع الإيثانول الحيوي المقرر إقامته بميناء دمياط.

وخلال كلمة ألقاها خلال مشاركته أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس هيئة الميناء أن إقامة مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بميناء دمياط يعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإقتصاد الوطني وكذلك خطوة بناءة تعزز مكانة ميناء دمياط كميناء أخضر ، مما يعطى له أفضلية لإقامة مشاريع الإيثانول الحيوي إضافة إلى تميز موقعه الجغرافي وتوافر كافة المقومات اللازمة للإنتاج ، كما أكد أن إنتاج الإيثانول الحيوي يعد فرصة إقتصادية واعدة خاصة مع تزايد الإهتمام بالطاقة المتجددة والوقود الحيوي في جميع أنحاء العالم ، ويأتي هذا بالتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ليتواكب أيضاً مع مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن هيئة ميناء دمياط قامت بتبني عدد من المبادرات الخضراء ضمن خطوات اتخذتها لتحويل الميناء إلى ميناء أخضر للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة والإعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها إلى جانب تطبيق منظومتى التراكى الآنى وإمداد السفن المتراكية على الأرصفة بالطاقة الكهربائية وما لذلك من فائدة كبيرة فى خفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن تشغيل السفن محركاتها بصفة دائمة ، كما حصلت هيئة الميناء على شهادة الايزو رقم (14001 لسنة 2015 ) في الإدارة المتوافقة مع البيئة ، والحصول على جائزة ( أفضل ميناء تجاري بحري في إستخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة ) وذلك خلال فاعليات الإحتفال باليوم البحري العالمي 2022 .

وفى إطار الحرص على التواصل الدائم مع الخطوط الملاحية العالمية ؛ استقبلت هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE احد اكبر مشغلي شحن الحاويات فى العالم ؛ حيث تناولت مناقشتهم مع اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الادارة ببحث تطوير التعاون بين الجانبين خاصة مع سعى الخط الملاحى زيادة حجم اعماله عبر ميناء دمياط .

وتقوم وزارة النقل حاليا باقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى بميناء دمياط وأبرزها..

– مشروع محطة الحاويات الجديدة تحيا مصر 1 والتى استطاعت جذب اكبر التحالفات العالمية لتشغيلها بأطوال ارصفة 1970 م وعمق 18م وساحة خلفية تقدر بحوالى 922 الف م2 وتصل طاقتها الي حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة .

– مشروع حاجز الامواج الشرقى بطول 1420م

– مشروع حاجز الامواج الغربى بطول 5400م

ومن أهم الفرص الاستثمارية بميناء دمياط

– مشروع المحطة متعددة الاغراض تحيا مصر 2 بجوار الحاجز الغربى للميناء كاستغلال امثل للمساحة الارضية المكتسبة بأطوال أرصفة 3400 متر وعمق 17 متر و مساحة خلفية حوالى 2,2 مليون متر مربع ( بما تشمل الساحات والمخازن) وبطاقة إستيعابية مقدرة بـحوالى 17 مليون طن سنوياً وطاقة تخزينية مقدرة بحوالى 24 مليون طن سنوياً.

– مشروع انشاء محطة لتداول الحبوب والغلال بجوار الحاجز الشرقى بأطوال أرصفة 600 م وعمق 17 م و مساحة خلفية حوالى 270 ألف م2 (تشمل الساحات والمخازن) بطاقة إستيعابية حوالى 3 مليون طن سنوياً و طاقة تخزينية مقدرة بنحو 10 مليون طن سنوياً.