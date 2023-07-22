اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 12سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 22 يوليو 2023 04:19 م
ميناء دمياط يستقبل 12سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19859 طنا تشمل: 8761 طن يوريا و4500 طن مولاس و150 طن رمل و1669 طن أسمنت معبأ و 4779 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46223 طنا تشمل: 3312 طن ابلاكاش و5610 طن فول صويا و4946 طن ذرة و 6000 طن كسب صويا و 7300 طن خردة و10857 طن حديد و100 طن سكر و98 طن لبن مجفف و 8000 طن قمح .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 460 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 439 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2423 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172843 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188620 طنًا .
 
كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5124 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2648 شاحنة .
 
 
 

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