ميناء دمياط يستقبل 12سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19859 طنا تشمل: 8761 طن يوريا و4500 طن مولاس و150 طن رمل و1669 طن أسمنت معبأ و 4779 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46223 طنا تشمل: 3312 طن ابلاكاش و5610 طن فول صويا و4946 طن ذرة و 6000 طن كسب صويا و 7300 طن خردة و10857 طن حديد و100 طن سكر و98 طن لبن مجفف و 8000 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 460 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 439 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2423 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172843 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188620 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5124 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2648 شاحنة .