وأعرب الوزير الروسي عن أمله بأن تعطي مناقشات اليوم زخما إيجابيا لعملية التفاوض، لافتا إلى أن روسيا اقترحت كذلك إطلاق الحوار الثلاثي على مستوى البرلمانيين واستئناف الحوار بين ممثلي المجتمع المدني والخبراء والباحثين السياسيين.

وأضاف: "نأمل في استمرار عملية التفاوض، ونرحب برغبة أولئك الذين يهتمون فعلا بمساعدة باكو ويريفان في التوصل إلى اتفاقات، ومن يعملون بهذا الاتجاه مثلما نعمل نحن".