أطعمة تجنبها قبل النوم حتى لا تتعرض للأرق

كتبت نهير عبد النبى

ينصح دائما بعدم تناول الطعام قبل النوم وخصوصا الوجبات الدسمة، حيث تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم وتعرضه للتخمة لذا ينبغى أن تتناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل، وهناك نوعيات من الأطعمة يجب أن تبتعد عنها قبل النوم لأنها سوف تؤثر على نمط نومك، وتبقيك مستيقظاً طوال الليل

وحسب ما ذكره موقع HELTHYفإن أبرز هذه الأطعمة هي:

-الطماطم

وهى مضرة لمن يعانون من مشاكل ارتجاع المرىء، يمكن أن تسبب الطماطم وغيرها من الأطعمة الحمضية الألم وعدم الراحة في المريء عند النوم.

-الهامبرجر

تجنب تناول البرجر فى وقت متأخر من الليل، حيث أن الكميات المفرطة من الدهون المشبعة فيه والتوابل يمكن أن تبطئ إفراغ المعدة، وتدفق الدم الموجه إلى المعدة بينما تحاول أن تنام، ويؤدي هذا إلى تحول هرمونات الجسم إلى الهضم، بدلاً من النوم.

-الكعك

يحتوى على نسبة عالية من السكر مما قد يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي وهو ما يؤثر على نومك.

-الشيكولاتة

الشوكولاتة تحتوي على الكافيين، الذى يمكن أن يكون محفزًا ويسبب الأرق والانتباه.

-الفواكه المجففة

الفواكه المجففة غنية بالألياف والسكر، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى فرط نشاط الجهاز الهضمي وعندما تتناول الفواكه المجففة في وقت متأخر من الليل، قد ينتهي بك الأمر بعد قليل من الألياف ، مما قد يؤدي إلى الغازات والانتفاخ وبدلاً من ذلك يمكنك تناول وجبة صغيرة من الفاكهة الطازجة.

-الطعام الحار

الأطعمة الغنية بالتوابل، مثل الفلفل الحار وبعض الصلصات والتوابل، يمكن أن تكون شديدة الحموضة وتؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.