كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحصل علي 6 شهادات أيزو فى النظم الحديثة

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلنت جامعة المنصورة عن حصول كلية الهندسة علي 6 شهادات أيزو جديدة في مجالات:

1. نظم إدارة الابتكار ISO-56002،

2. معايير حوكمة المنظمات ISO-37000،

3. ونظام ادارة مكافحة الفساد والرشوة ISO-37001،

4. نظام ادارة استمرارية الاعمال ISO-22301،

5. ونظام ادارة امن المعلومات ISO-27001،

6. نظم ادارة الطاقة ISO-50001

يأتى ذلك إستمرارأ لتميز وريادة جامعة المنصورة، كقلعة علمية وتعليمية ودورها الرائد في تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتفعيل نظم الإدارة الحديثة وفق أعلي معايير الجودة والتميز المؤسسي

و أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، علي سعي كافة قطاعات الجامعة في تطوير كافة البرامج والنظم من أجل تحقيق أفضل معدلات الأداء من أجل التميز المؤسسي، وجودة الخدمات وحرص الجامعة على تنظيم وتطوير العمل بجميع القطاعات.

وأشارالدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، أن حصول الكلية على 6 شهادات أيزو جديدة يعد استكمالاً لخطة تطوير كلية الهندسة، وإستمراراً لكونها منبع للعلماء والمبتكرين وتزامناً مع احتفالها باليوبيل الذهبي،

مشيرًا أن الكلية شهدت تطورات غير مسبوقه في شتي المجالات كواحدة من أهم المؤسسات العلمية التي تهتم بالبرامج النوعية والتكنولوجيا والإبتكارات مما يسهم بشكل كبير في التطوير العلمي، لكافة مجالات الدراسة العلمية والعملية مما يسهم في خلق أجيال مميزة من الباحثين الذين أسهموا في تطوير العديد والعديد من البرامج التي تفيد المجتمع ككل وفقا للإستراتيجية الرئاسية للجمهورية الجديدة التي تعتمد علي العلم كأساس للتقدم

وأضاف أن هندسة المنصورة سبق وحصلت على ثلاث شهادات في مجالات نظم إدارة الجودة ISO-9001، وإدارة البيئة ISO-14001، و إدارة السلامة والصحة المهنية ISO-45001