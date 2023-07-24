مجلس جامعة المنصورة يعلن الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2023 م

الدقهليه شريف الديب

وافق مجلس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين بجلسته رقم (601) برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، على منح جوائز الجامعة لعام 2023 م، وعددها 38 جائزة، وجاءت كلية الصيدلة فى صدارة الكليات، بحصولها على عدد 10 جوائز وجاءت الكليات بالتوالى كلية العلوم 8 جوائز، كلية الهندسة 7 جوائز، كلية الطب 5 جوائز، كلية الزراعة 3 جوائز وكليتى طب الاسنان والحاسبات والمعلومات بعدد 2 جائزة لكل منهما كما حصلت كلية الطب البيطرى على جائزة واحدة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الفائزين بجوائز الجامعة مؤكدًا أن جامعة المنصورة تعد منارة للعلم، وبيت خبرة كبير فى مجال البحث العلمي

مشيرًا أن منح الجوائز يأتى فى إطار سياسة الجامعة التى تهدف إلى دعم وتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس ذوى الجهد المتميز بحثيًا وتعليميًا وخدميًا

كما أشار أن الفائزين بجوائز الجامعة سيتم تكريمهم غدًا خلال احتفالية عيد العلم الرابع عشر والتى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

وجاءت الجوائز وأسماء الفائزين كالتالى :

أولا : جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها (مائة الف جنيه ) تم منحها

مجال العلوم الطبية والصيدلية الدكتور فريد عبد الرحيم بدرية كلية الصيدلة قسم العقاقير

ثانيًا جائزة الجامعة للتفوق العلمى وقيمتها (خمسون الف جنيه) وتم منحها لكلا من الدكتور المتولى محمود عبد الرازق كلية العلوم قسم الفيزياء مجال العلوم الأساسية

و الدكتور عوض ابراهيم أحمد محمد كلية العلوم قسم الكيمياء مجال العلوم الأساسية

الدكتور أيمن فتحى رفاعى كلية الطب قسم الباطنة –أمراض وزرع الكلى مجال العلوم الطبية والصيدلية

الدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز كلية الطب قسم الفسيولوجى مجال العلوم الطبية والصيدلية

الدكتور ياسر محمد نور الدين شبانة كلية الزراعة قسم أمراض النبات مجال العلوم البيطرية والزراعية

الدكتورة نهال فايز فهمى جمعة كلية الهندسة قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات مجال العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات

ثالثا جائزة الجامعة التشجيعية وقيمتها (خمسة وعشرون الف جنيه ) وتم منحها لكلا من الدكتور على عبد الوهاب على صبح كلية الطب قسم طب الأطفال، والدكتور العدل جلال الدين العدل كلية العلوم قسم النبات الدكتور محمد رمضان أحمد المرسى كلية العلوم قسم الكيمياء الدكتور أحمد محمد الطنطاوى البلتاجى كلية الزراعة قسم الهندسة الوراثية الدكتور أحمد محمود عوض الله السواح كلية الزراعة قسم الميكروبيولوجيا الزراعية الدكتور بيشوى القس سيدهم بشاى كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية

الدكتور محمود سامى عبد الغفارعزب كلية الهندسة قسم هندسة الأشغال العامة

الدكتور محمود حامد محمود المغربى كلية الصيدلة قسم الكيمياء التحليلية الدكتورة هبة محمد حسن المنسى كلية الصيدلة قسم الكيمياء التحليلية

الدكتور ايهاب محمد محمود عيسى كلية الحاسبات والمعلومات قسم علوم الحاسب

رابعاً جائزة الجامعة لأحسن رسائل الماجستير والدكتوراه

درجة الدكتوراه وقيمتها (خمسة عشر الف جنيه) وتمنح لكلا من الدكتور محمد ممدوح محمد عبد البارى كلية الطب مدرس بقسم الباطنة العامة - كلى

المهندسة سماح محمد محمد ابراهيم كلية الهندسة مدرس مساعد بقسم هندسة الغزل والنسيج المهندسة سارة محمد أحمد عياد كلية الهندسة مدرس ومساعد بفسم هندسة الحاسبات والتحكم

الدكتورة نورا أحمد محمد عبد الله كلية الصيدلة مدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

الدكتور محمود محمد محمود سماحة كلية الصيدلة مدرس بقسم الأدوية والسموم " مناصفة "

الدكتورة هند محمد عنتر محمد كلية الصيدلة مدرس بقسم الصيدلانيات " مناصفة " الدكتورة صفا أحمد عبد المطلب حسن كلية العلوم مدرس بقسم الكيمياء الدكتورة نيرة محمد عبد القوى السيد كلية العلوم مدرس بقسم الفيزياء

الدكتور أحمد ماجد شمس الدين كلية طب الأسنان مدرس بقسم الاستعاضة السنية المثبتة

2 درجة الماجستير وقيمتها (عشرة ألاف جنيه )وتمنح لكلا منح

-أحمد حسام محمد على السيد كلية الطب قسم الجراحة العامة

-جهاد محمد عبد الستار أبوليلة كلية العلوم قسم الفيزياء

-سمر السعيد السعيد محمود كلية العلوم- قسم الكيمياء

-شيماء مصطفى عبد الحليم كلية الصيدلة - قسم الكيمياء التحليلية

-ولاء نبيل مصطفى عبد الغفار كلية الصيدلة - قسم الكيمياء التحليلية

-محمد محمد مختار حسن الشرقاوى كلية الحاسبات - قسم تكنولوجيا المعلومات

-حنان فتحى ابراهيم عبد الصمد كلية طب الأسنان - قسم العلاج التحفظى

-عبد الرحمن عمر على محمد ابراهيم كلية الهندسة - قسم هندسة القوى الميكانيكية

خامسًا : جائزة أفضل قسم علمى وعددها 6 جوائز قيمتها (مائتان ألف جنيه) لكل جائزة وتم منحها على النحو التالى :

-مجال العلوم الطبية والصيدلية : قسم الأدوية والسموم وقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة

-مجال العلوم الأساسية وعلوم الحياة والعلوم الهندسية : قسم الهندسة الانشائية كلية الهندسة، قسم أمراض باطنة ومعدية كلية الطب البيطرى